В Ейском районе 15 октября введут режим повышенной готовности

В Ейском районе с 12:00 15 октября введут режим повышенной готовности для органов управления и экстренных служб муниципалитета. Соответствующее постановление подписал глава района Роман Бублик, сообщает пресс-служба администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Меры связаны с ухудшением погодных условий в осенне-зимний период. По данным местных властей, в регионе сохраняется вероятность чрезвычайных ситуаций из-за ливней с грозами, сильного ветра с порывами свыше 20 м/с, а также снегопадов и гололедицы. Возможны локальные подтопления территорий, вызванные нагонными явлениями в Азовском море.

Кроме того, отмечается риск чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных со спецоперацией. В частности, возможна угроза падения ракет и фрагментов вражеских беспилотников, уточнили в администрации района.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае 15 октября прогнозируют переменную облачность, местами пройдут дожди, а в горных районах возможны осадки в виде мокрого снега.

Анна Гречко