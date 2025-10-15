Спрос иностранных туристов на поездки в Краснодарский край вырос на 21%

За девять месяцев 2025 года спрос иностранцев на поездки в Краснодарский край увеличился на 21%. Об этом сообщил член совета директоров сервиса путешествий «Туту» Игорь Сивец в ходе II Международного форума AIRTRAVELSOCHI-2025.

По данным компании, больше всего гостей прибыло из Узбекистана — 27%, Беларуси — 16% и Армении — 15%. Еще 11% иностранных туристов приехали из Турции и 7% — из Казахстана.

«Москва и Санкт-Петербург остаются самыми популярными направлениями у интуристов, но Краснодарский край — в тройке лидеров. В бархатный сезон Сочи примет на 33% больше зарубежных гостей, чем в прошлом году»,— отметил господин Сивец.

По словам эксперта, слабая информированность иностранных путешественников о регионах России остается сдерживающим фактором развития въездного туризма.

«Иностранные туристы знают Москву и Санкт-Петербург. Остальные регионы для них остаются "белым пятном", хотя интерес к ним большой»,— пояснил Игорь Сивец.

Он также отметил, что туристы из азиатских стран чаще выбирают активные виды отдыха — от экотуров и болотинга до лечебно-оздоровительного и промышленного туризма. Однако развитию мешают проблемы с оплатой, связью и визами. Решением, по мнению члена совета директоров, может стать выпуск карт платежной системы «Мир» в аэропортах и дальнейшее упрощение визовых процедур.

По данным компании, туристы из Великобритании тратят на поездку в Сочи в среднем 107,4 тыс. руб., из Бельгии — 81,9 тыс. руб., а из Китая — 70,5 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Краснодарский край занял третье место в России по числу бронирований санаториев на зимний сезон 2025/2026 годов. Лидером стали санатории Кавказских Минеральных Вод — 71% всех заявок, второе место заняли здравницы Урала и Сибири с 12%. Кубань замыкает тройку направлений оздоровительного туризма.

Анна Гречко