В Дагестане таможенники изъяли более 10 килограммов сибутрамина

В селе Тагиркент-Казмаляр Республики Дагестан из незаконного оборота таможенники изъяли более 10 кг сибутрамина. Сильнодействующее вещество заказал по почте 28-летний местный житель. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

Фото: пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан, подозреваемый был задержан. В его доме в селе Тагиркент-Казмаляр правоохранители обнаружили более одной тысячи металлических и картонных коробок, наполненных разноцветными капсулами и саше.

Выяснилось, что фигуран заказывал сильнодействующие вещества через мессенджер на мобильном телефоне у неизвестных лиц. Он признал, что был осведомлен о запрете свободного оборота сибутрамина в России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ». Ему грозит до семи лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Наталья Белоштейн