Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ставропольском крае 16-летний самокатчик пострадал в ДТП

В Ставропольском крае 16-летний водитель электросамоката пострадал в ДТП. Авария случилась утром 15 октября, сообщили в госавтоинспекции по региону.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, 35-летний водитель «Лады Гранта» допустил столкновение с самокатчиком. Подросток не спешился на пешеходном переходе и проехал на красный сигнал светофора.

В результате случившегося самокатчика с травмами доставили в больницу.

Мария Хоперская

Новости компаний Все