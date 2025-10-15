В Ставропольском крае 16-летний самокатчик пострадал в ДТП

В Ставропольском крае 16-летний водитель электросамоката пострадал в ДТП. Авария случилась утром 15 октября, сообщили в госавтоинспекции по региону.

По предварительным данным, 35-летний водитель «Лады Гранта» допустил столкновение с самокатчиком. Подросток не спешился на пешеходном переходе и проехал на красный сигнал светофора.

В результате случившегося самокатчика с травмами доставили в больницу.

Мария Хоперская