Власти Сочи выдали разрешение на стройку лечебного комплекса «Вера» за 16 млрд руб

Инвестор лечебно-оздоровительного комплекса «Вера» получил разрешение на строительство объекта стоимостью 16 млрд руб. Завершить реализацию проекта планируется в 2028 году, сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

В ведомстве уточнили, что в рамках инвестиционного проекта создадут новый круглогодичный курортный комплекс с сопутствующей инфраструктурой. Строительство будет вестись в микрорайоне Уч-Дере Лазаревского района Сочи.

По данным министерства, ООО «Специализированный застройщик "Лечебно-оздоровительный комплекс "Вера"» приступило к подготовке проекта в 2024 году. Согласно данным Seldon.Basis, компания была учреждена в 2021 году в Сочи и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Учредителями выступают Елизавета Жукова (66,6% в уставном капитале) и Владимир Савельев (33,3%).

Елизавета Жукова также является совладелицей сочинской гостиничной компании ООО «Самолет». В 2024 году выручка ООО «СЗ "ЛОК "Вера"» составила 74 млн руб., чистый убыток — 9,7 млн руб.

Как указано на сайте застройщика, в состав комплекса войдёт пятизвездочный отель «Вера» под управлением Azimut Group на 888 номеров, медицинский центр площадью 3 тыс. кв. м и многофункциональный спортивный центр.

Соглашение о строительстве лечебно-оздоровительного комплекса «Вера» власти Краснодарского края подписали с застройщиком в рамках Петербургского международного экономического форума в 2024 году. После ввода объект сможет принимать до 1,2 тыс. отдыхающих.

Анна Гречко