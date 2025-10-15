С начала года говядина на Кубани подорожала на 7,5%

В сентябре 2025 года стоимость одного кг говядины в Краснодарском крае составила 652,7 руб., это на 7,5% больше, чем в январе. Данные об этом опубликованы на сайте Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Рост цен в регионе также зафиксирован на говядину бескостную. 1 кг товара в сентябре стоил 847,4 руб., это на 8,8% больше, чем в январе этого года.

1 кг свинины в Краснодарском крае в сентябре стоил 434 руб. — на 14,1% больше, чем в начале года. Бескостная свинина подорожала на 10,3%, ее стоимость достигла 522,6 руб. за кг.

Баранина в регионе, напротив, к сентябрю показала снижение стоимости. 1 кг товара обойдется жителям края в 860,1 руб., что на 0,5% меньше январских показателей.

1 кг охлажденных и мороженых кур на Кубани к сентябрю подорожал на 6,6%: с 239,6 руб. до 255,6 руб. Мясо индейки, напротив, стало дешевле на 9,4% к девятому месяцу года, средняя стоимость 1 кг товара достигла 513,5 руб.

Алина Зорина