Жителей Буденновска попросили не паниковать из-за пламени над заводом

В Буденновске 15 октября жители заметили яркое пламя над факельными установками местного предприятия. Как сообщили в городской администрации, усиленная работа установок связана с запуском газоперерабатывающей установки после планового ремонта. Интенсивное горение может создать впечатление крупного пожара, однако ситуация находится под контролем.

Фото: ООО «Ставролен»

Речь идет о заводе «Ставролен» — крупнейшем предприятии Ставропольского края, перерабатывающем до 350 тысяч тонн углеводородного сырья в год и обеспечивающем выпуск полиэтилена и других продуктов нефтехимии. На время пуска системы специалисты проводят технологические операции по продувке оборудования и сжиганию остаточных газов, что требует кратковременного увеличения мощности факельных установок.

В администрации подчеркнули, что процесс проходит в строгом соответствии с технологическими регламентами и нормами экологической безопасности. Контроль осуществляют инженеры предприятия и специалисты регионального управления МЧС.

Ранее установка была остановлена для профилактического ремонта, включающего замену теплообменников и проверку систем автоматического контроля давления.

Станислав Маслаков