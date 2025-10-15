В Геленджике завершился купальный сезон

На Черноморском побережье, включая Геленджик, официально завершился купальный сезон. Температура воды в море опустилась до 18 градусов. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Температура воды в Геленджике и Туапсе — 18, в Крыму и Алуште — 16, в Евпатории и Феодосии — 17», — уточнил метеоролог.

По словам господина Вильфанда, на юге России наступает период предзимья — переходный этап от осени к зиме, который продлится до середины декабря. В дневные часы температура воздуха в Краснодарском крае и Крыму держится в пределах 16–18 градусов, что уже не соответствует условиям комфортного отдыха у моря.

Екатерина Голубева