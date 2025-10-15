В Северной Осетии отмечают 166-летие со дня рождения поэта Коста Хетагурова

В Северной Осетии 15 октября отмечают 166-летие со дня рождения Коста Хетагурова, национального поэта, основателя осетинской литературы и автора знаменитой "Осетинской лиры".

По всей республике проходят памятные мероприятия: представители властей, общественности и школьники возложили цветы к памятникам поэта во Владикавказе и его родном селении Нар. В филармонии и театре имени Тхапсаева прошли музыкально-литературные вечера и спектакли, посвященные творчеству Хетагурова, где прозвучали стихи, песни и сцены по мотивам его драматургии.

Глава республики Сергей Меняйло в официальном Telegram-канале отметил, что Хетагуров остаётся «голосом народа» и символом справедливости для осетин, назвав его «настольной книгой» своего взросления и творческой жизни. К юбилейной дате состоялись «Хетагуровские чтения» и творческие конкурсы для школьников и студентов, а в учреждениях культуры прошли тематические выставки и встречи с писателями. Министерство культуры республики опубликовало план мероприятий и приветственные обращения официальных лиц.

Главный сборник поэта «Ирон фндыр» («Осетинская лира») впервые вышел в свет в 1899 году. Коста Хетагуров, писавший на осетинском и русском языках, переведен более чем на 20 языков мира, а его стихотворения изучаются в школах региона.

Станислав Маслаков