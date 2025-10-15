Житель Энергодара получил 16 лет за госизмену и финансирование СБУ
Суд приговорил 54-летнего жителя Энергодара к 16 годам колонии строгого режима за государственную измену. После отбытия наказания мужчине ограничат свободу еще на год, сообщает прокуратура Республики Крым.
Следствие установило, что в апреле-мае 2024 года осужденный перевел через мобильное приложение более 3 тыс. руб. на счет иностранного банка, который используют спецслужбы Украины. Деньги предназначались для покупки средств радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, мужчина в одной из соцсетей вышел на связь с представителем СБУ и в мае 2024 года передал ему информацию о месте дислокации подразделения Вооруженных сил РФ.