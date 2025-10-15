Жителя Туапсе заподозрили в участии в террористической организации

В Туапсе 20-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений экстремистской и террористической направленности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, молодой человек обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 1 ст. 282.4 (неоднократная пропаганда и демонстрация нацистской символики), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1.1 ст. 205.1 (склонение и вербовка лица к совершению преступления террористической направленности).

Следствие установило, что с июня 2023 по май 2024 года обвиняемый, ранее привлекавшийся к административной ответственности за аналогичные действия, на своей странице в соцсети, доступной неограниченному кругу лиц, неоднократно размещал изображения и видеозаписи с символикой экстремистских организаций, запрещенных на территории России.

Кроме того, в январе 2025 года молодой человек, по версии следствия, во время личных встреч со знакомыми пропагандировал деятельность запрещенной террористической организации, склонял их к переезду на территорию Украины и вовлечению в ряды экстремистских структур, обещая поддержку и убеждая в «правильности» подобных действий. Противоправная деятельность мужчины была выявлена и пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Обвиняемый задержан следователем СКР, во время допроса он дал признательные показания. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся дальнейшие следственные действия для закрепления доказательной базы.

Следственные органы СК России напоминают, что участие в террористической деятельности и пропаганда экстремизма караются по закону, вплоть до пожизненного лишения свободы. В ведомстве подчеркнули, что иностранные спецслужбы активно ведут вербовку через соцсети и мессенджеры, особенно среди молодежи, предлагая денежные вознаграждения за участие в преступлениях. Граждан призывают быть бдительными и помнить о последствиях подобных деяний.

Анна Гречко