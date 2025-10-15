Жителям Геленджика рассылают фейковые сообщения от имени мэра

Администрация Геленджика предупредила жителей о случаях телефонного и онлайн-мошенничества, когда злоумышленники звонят от имени главы города Алексея Богодистова. По данным МЦУ Геленджика, неизвестные рассылают сообщения, прикладывая поддельные документы и выдавая себя за представителей администрации или правоохранительных органов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Власти призвали горожан сохранять бдительность и не передавать личные данные посторонним лицам. А также не реагировать на подобные звонки и сообщения, всегда перепроверять информацию через официальные источники.

Жителям также рекомендуют обращаться в полицию по телефонам 102 или 02, если они столкнулись с подобными случаями.

Екатерина Голубева