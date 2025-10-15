Грузооборот в порту Ростова-на-Дону составил 6,4 млн тонн

С начала 2025 года в порту Ростова-на-Дону таможенники оформили около 3 тыс. судов. Грузооборот составил 6,4 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

Фото: «Ъ-Юг»

Преобладающими среди вывозимых товаров являются пшеница, ячмень, кукуруза, сорго, семена сафлора, горох, нут, масло подсолнечное, продукты их переработки, а также дизтопливо, тяжелое топливо, масла смазочные, каменный уголь, кокс. В основном из Ростовского-на-Дону порту товары направляют в Турцию, Египет и Ливан.

Кроме того, за девять месяцев 2025 года возбуждили 70 административных дел, изъяли и арестовали товаров на общую сумму более 5,6 млн руб. Наиболее частые нарушения – недекларирование топлива, запасных частей для теплоходов и табачной продукции (сигарет), перемещаемой членами экипажей.

Мария Хоперская