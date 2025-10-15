В парке «Вересаево» в Ростове-на-Дону спилят более 800 аварийных деревьев

В Ростове-на-Дону в парке «Вересаево» спилят 803 аварийных и сухих дерева, чтобы взамен высадить 1 тыс. новых. Об этом пишет портал donnews.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

В дирекции парков редакции пояснили, что под спил идут старые и больные деревья. Древесину перерабатывают на месте: планируется, что щепа станет основой для новых прогулочных дорожек.

В управлении культуры Ростова-на-Дону также сообщили, что на территории парка «Вересаево» уже высадили более 400 деревьев, а 18 октября, во время Дня древонасаждения, на территории городских парков появится еще около 600 крупномерных саженцев.

Константин Соловьев