В Георгиевске в аварии пострадал трехлетний ребенок

В Георгиевске в результате ДТП пострадали два человека, один из них — трехлетний ребенок. Авария случилась вечером на «Александрийская-Ульяновка», сообщили в госавтоинспекции по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Предварительно установлено, что 73-летний водитель автомобиля «Нива» не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2105». За рулем последнего находился 25-летний местных житель.

В результате ДТП с травмами госпитализировали пассажиров «ВАЗ-2105» (3 и 22 лет). Ребенок находился в автомобиле без детского удерживающего устройства. Водитель этого автомобиля сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Мария Хоперская