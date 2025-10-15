Элитное жилье на Черноморском побережье подорожало на 18% за год

Средняя стоимость квадратного метра в сегменте элитной недвижимости на Черноморском побережье Краснодарского края в сентябре 2025 года увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора федерального девелопера премиальной недвижимости Parade Development Антона Любина. Несмотря на рост цен, продажи в премиум-сегменте региона остаются стабильными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам эксперта, в Геленджике стоимость 1 кв. м в премиальном сегменте выросла на 25% и достигла 1,1 млн руб. Антон Любин отметил, что такая динамика отражает высокий спрос на элитное жилье и устойчивый интерес к инвестициям в недвижимость на побережье.

Рост цен, по его мнению, связан с ограниченным предложением качественных объектов и высокой инвестиционной привлекательностью прибрежных проектов. Дополнительным фактором, поддерживающим высокий уровень цен, остается дефицит земельных участков под строительство.

В Сочи по итогам первого полугодия 2025 года стоимость кв. м в премиум-сегменте достигла 2,2 млн руб., что на 4% выше прошлогоднего уровня. При этом продажи сохраняются на стабильном уровне. Около 80% покупателей рассматривают элитное жилье как инструмент для сохранения и приумножения капитала, в первую очередь за счет краткосрочной аренды.

Согласно данным Parade Development, по итогам 2024 года Краснодарский край занял второе место в России по объемам ввода жилья и первое — в Южном федеральном округе, обеспечив 3,3% от общероссийских строительных работ. Общий объем строительных работ в регионе составил 554,8 млрд руб. (+14,3% к 2023 году), а в эксплуатацию было введено 32,7 тыс. зданий.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что спрос на апартаменты в Сочи за первое полугодие 2025 года вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прервав двухлетнее снижение.

Анна Гречко