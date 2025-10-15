В Геленджике готовят программу мероприятий на зимних пляжах курорта

Власти Геленджика готовят программу мероприятий на зимних пляжах. Как отметил глава курорта Алексей Богодистов, в межсезонье Геленджик сохраняет популярность у туристов благодаря мягкому климату, морскому воздуху и развитой санаторно-курортной базе. В администрации города обращают внимание, что все больше отдыхающих выбирают курорт для спокойного отдыха вне летнего сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

К зимнему периоду муниципалитет традиционно готовит пляжные территории, которые остаются доступными для прогулок и досуга. С 1 ноября по конец декабря на них запланирована серия мероприятий, включающая спортивные турниры по пляжному волейболу, зимние заплывы, концерты местных коллективов, пленэры, а также семейные активности и детские игры.

В мэрии отметили, что программа рассчитана на разные категории посетителей и предполагает не только зрительское участие, но и возможность присоединиться к активностям. Расписание мероприятий опубликовано на официальной странице администрации Геленджика.

Вячеслав Рыжков