В Геленджике рост цен на элитную недвижимость достиг 25%

Средняя стоимость одного кв. м в премиальном сегменте Геленджика в сентябре 2025 года выросла на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 1,1 млн руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора девелопера Parade Development Антона Любина.

Динамика отражает устойчивый спрос на элитное жилье на побережье и ограниченное предложение качественных объектов. По мнению господина Любина, рынок остается инвестиционно привлекательным: покупатели по-прежнему рассматривают недвижимость премиум-класса как инструмент сохранения и приумножения капитала.

В целом по Черноморскому побережью Краснодарского края стоимость элитного кв. м за год увеличилась на 18%. В Сочи, по итогам первого полугодия, цены достигли 2,2 млн руб. за кв. м — на 4% выше уровня 2024 года. При этом объемы продаж остаются стабильными.

По итогам прошлого года Краснодарский край занял второе место в России по объемам ввода жилья и первое — в Южном федеральном округе. Регион обеспечил 3,3% общероссийских строительных работ, введя в эксплуатацию 32,7 тыс. зданий на сумму 554,8 млрд руб.

Екатерина Голубева