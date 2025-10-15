В Ростовской области завершился пожароопасный период

В Ростовской области завершается пожароопасный период, действовавший с 30 апреля по 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

За этот период в области зарегистрировали более 1,8 тыс. ландшафтных пожаров на площади более 103 га и 56 лесных пожаров на площади более 692 га. Уточняется, что все лесные пожары ликвидировали в течение суток.

Тем не менее, основной причиной возгораний остается антропогенный (человеческий) фактор, включая несоблюдение правил пожарной безопасности и отсутствие регулярной очистки территорий.

Кроме того, участие в тушении более 100 пожаров 12 казачьих пожарных команд, а подразделения добровольцев задействовали в тушении более 1,8 тыс. возгораний.

Константин Соловьев