Директор фирмы в Кабардино-Балкарии скрыл от налоговой 73 млн рублей

В Кабардино-Балкарии директор фирмы, специализирующейся на грузоперевозках, скрыл от налоговой 73 млн руб. Он стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По версии следствия, руководитель предприятия в период с 2020 по 2022 годы провел ряд незаконных финансовых операций. Их целью было воспрепятствование принудительному взысканию в бюджетную систему сумм неуплаченных налогов и сборов.

Следствие продолжается.

Мария Хоперская