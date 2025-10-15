В Таганроге предприниматель незаконно увеличил на год срок годности рыбной продукции
В Таганроге индивидуальный предприниматель незаконно изменил срок годности рыбной продукции. Нарушение выявили специалисты управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
Установлено, что срок годности филе окуня был увеличен с 30 марта 2026 года до 27 апреля 2027 года. Это могло привести к выпуску в оборот некачественной продукции.
Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по их соблюдению.