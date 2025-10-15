Облачность и небольшие дожди накроют Петербург 15 октября

Погодные условия в Санкт-Петербурге продолжает определять циклон. В среду, 15 октября, будет облачно, пройдут небольшие дожди, сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Показания термометров не достигнут климатической нормы. Воздух прогреется лишь до +6…+8 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Осадки также ожидаются в четверг. При этом будет чуть теплее, +9…+11 градусов.

Татьяна Титаева