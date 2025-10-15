Экс-сотрудника администрации Краснопартизанского района осудили за мошенничество

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника администрации Краснопартизанского района по уголовному делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось в суде, в позапрошлом году фигурант указал в находящейся в администрации земельной шнуровой книге недостоверную информацию. Она включает сведения о правообладателях участков сельскохозяйственного назначения. Так, фигурант заменил данные о скончавшемся собственнике пая на данные своего близкого родственника, указав его в числе владельцев земельных долей.

Указанные действия привели к незаконному выделению земельной доли, проведению межевания и оформлению права собственности на вновь образованный участок. Ущерб оценили на сумму свыше 380 тыс. руб. Фигурант его возместил. По решению суда он получил два года условного лишения свободы с испытательным сроком 1,5 года.

Павел Фролов