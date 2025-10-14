На Кубани в Центрах онкопомощи обследование прошли более 8 тысяч пациентов

Более восьми тысяч человек получили медицинскую помощь в Центрах амбулаторной онкологической помощи Краснодарского края за девять месяцев 2025 года. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает региональное министерство здравоохранения.

В крае сегодня функционируют 19 Центров — это самый высокий показатель по числу ЦАОП в России. Медучреждения работают даже в отдаленных районах и позволяют онкобольным получать лечение и консультации без необходимости ехать в краевой центр. В 2024 году помощь в них получили около 5 тыс. человек, а за девять месяцев текущего года — уже свыше 8 тыс. пациентов.

Как отметили в краевом Минздраве, одной из наиболее распространенных форм онкозаболеваний у женщин остается рак молочной железы. В рамках проекта «Кубань против рака» специалисты Краснодарского онкодиспансера регулярно выезжают в станицы и поселки для профилактических осмотров и диагностики.

За последние 14 лет показатель раннего выявления злокачественных новообразований вырос с 50% до 61,3%, что является одним из лучших результатов в России.

В 2025 году кубанские врачи провели более 2 тыс. операций по удалению опухолей молочной железы. В министерстве подчеркнули, что регулярная диспансеризация и внимательное отношение к собственному здоровью помогают выявить заболевание на ранней стадии и значительно повысить эффективность лечения.

Профилактические мероприятия и хирургическая помощь проводятся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на развитие системы онкологической помощи в регионах.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае с января 2025 года выявили около 50 тыс. случаев болезней системы кровообращения. Результаты получены в ходе профилактических медосмотров и диспансеризации, которые охватили более 1,7 млн жителей края. Всего врачи впервые зафиксировали 136 тыс. заболеваний, включая патологии дыхательной и эндокринной систем, а также онкологию.

Нурий Бзасежев