В Краснодаре замедлился рост арендных ставок после завершения делового сезона

Медианная стоимость долгосрочной аренды жилья в Краснодаре по итогам активного делового сезона составила 27 тыс. руб., показав стагнацию в пределах 1%. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе сервиса «Яндекс Аренда», в сентябре темпы роста составляли 1,8%, однако к октябрю рынок притормозил: предложение квартир сократилось на 13,6%, а в одном из округов зафиксировано снижение цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Больше всего ставки снизились в Прикубанском округе — на 8,7% (до 18,2 тыс. руб.). В других районах динамика оказалась разнонаправленной: в Западном округе рост составил 25,8% (до 46,7 тыс. руб.), в Центральном — 10,4% (до 34,3 тыс. руб.), а в Карасунском — 2,5% (до 29,9 тыс. руб.).

«Уже в первой декаде октября мы отмечаем постепенное восстановление рынка после активного делового сезона. В период со второй половины июля по середину сентября спрос на съемное жилье достиг максимального за год уровня. Это приводило к быстрому вымыванию наиболее бюджетных предложений для аренды»,— заявил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Схожие тенденции наблюдаются и в других городах-миллионниках: медианная ставка снизилась в Санкт-Петербурге (-6,1%; до 50 тыс. руб.), Самаре (-3,6%; до 38 тыс. руб.) и Воронеже (-1%; до 27 тыс. руб.). В Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Казани рынок демонстрирует стагнацию.

В Москве наблюдается прирост ставки (+3,4%; до 96 тыс. руб.) и Уфе (+2,6%; до 30 тыс. руб.) Рост сохраняется, но темпы также снизились по сравнению с пиковыми летними месяцами.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре в сентябре 2025 года квартиры для долгосрочной аренды в среднем сдавались за неделю. На фоне роста предложения (+35% год к году), стоимость аренды в ряде крупных городов, включая Краснодар, снизилась.

Нурий Бзасежев