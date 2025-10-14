Над Крымом, Белгородской и Брянской областями сбили восемь БПЛА

Восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены средствами противовоздушной обороны над Крымом, Белгородской и Брянской областями России. Об этом сообщает Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным военного ведомства, атака была отражена в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени. Наибольшее количество целей — четыре дрона — было сбито над территорией Брянской области. Еще три беспилотника уничтожены над Крымом и один — над Белгородской областью.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что вечером 14 октября движение морского пассажирского транспорта Севастополя приостановили на 2 часа 34 минуты. Это уже вторая остановка за день — днем пассажирские суда не работали менее 10 минут.

Анна Гречко