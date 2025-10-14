В Севастополе возобновилось движение морского пассажирского транспорта
Морской пассажирский транспорт Севастополя возобновил работу после временной приостановки. Об этом вечером 14 октября сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ
«Морской пассажирский транспорт возобновляет работу»,— говорится в сообщении ведомства.
Движение было приостановлено на 2 часа 34 минуты. Это уже вторая остановка за день — днем пассажирские суда не работали менее 10 минут.
Причины приостановок движения не называются.