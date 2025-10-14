В Тимашевске появится многофункциональная спортплощадка

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил построить многофункциональную спортивную площадку в микрорайоне Сахарный завод Тимашевска. Об этом главу региона попросил житель города Тимофей Каплин на личном приеме граждан, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Местный житель поблагодарил Вениамина Кондратьева за построенный Центр единоборств, который пользуется популярностью у молодежи. Он рассказал, что в районе завода пришла в негодность спортивная площадка, и местным жителям нужна новая — современная, с освещением и тренажерами.

«Современные многофункциональные спортплощадки нужны в любом населенном пункте. Они становятся точками притяжения, местом общения, прежде всего, для молодежи. Важно, чтобы подростки были увлечены делом, у них было достаточно мест для занятий спортом и командной игры. Мы продолжим развивать инфраструктуру»,— заявил глава Кубани.

Исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта края Серафим Тимченко заверил, что в указанные сроки министерство готово организовать все работы. В 2024 году на Кубани построили 17 таких объектов. До конца 2025 года планируют открыть еще 18, из них 11 уже обустроены.

На личном приеме к главе региона обратилась также Наталья Копытенко из поселка Комсомолец Ейского района. Она рассказала о многолетней проблеме: в поселке оживленное движение общественного транспорта, а остановка всего одна. Почти на окраине расположены Дом культуры, детский сад и спорткомплекс с бассейном. Жителям, особенно с детьми, непросто добираться к социальным объектам через весь населенный пункт.

Вениамин Кондратьев поручил обустроить автобусные остановки в поселке. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Александр Дашук отметил, что на участке региональной автодороги «Ейск — станица Ясенская» в Комсомольце планируется единый комплекс остановочных пунктов для маршрутного транспорта с автопавильонами. Работы проведут до конца мая 2026 года.

Анна Гречко