В Краснодаре открыли прием заявок на городскую стипендию

В Краснодаре открыли прием заявок на получение городской стипендии. Выплаты предназначены для активных студентов — лидеров, волонтеров, спортсменов и патриотов, сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов.

Сто человек будут получать деньги с февраля по декабрь 2026 года. Ежемесячная сумма составит 7 тыс. руб.

Необходимые документы и условия конкурса опубликованы в канале управления по делам молодежи города.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае более 3 тыс. учащихся вузов и колледжей планировали выдать молодежные выплаты по 10 тыс. руб.

Нурий Бзасежев