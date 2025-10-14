Строительство перехода на улице Дзержинского в Краснодаре отложено из-за непогоды

Второй этап строительства подземного пешеходного перехода на ул. Дзержинского в Краснодаре, который планировали начать 15 октября, отложен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Изначально в границах улиц Грибоедова и Нахимова должны были ввести временную схему дорожного движения с ограничениями в сторону ТЦ «Красная площадь» и в центр краевой столицы. Сейчас схема движения остается прежней, изменений пока нет.

В рамках второго этапа планировалось перенести инженерные коммуникации, подключить газопровод, установить лифты, обустроить остановки и тротуары, а также обновить разметку и дорожные знаки. Новая дата начала работ и введения временной схемы движения будет объявлена дополнительно.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре до конца ноября планируют перекрыть проезд Репина в связи с проведением технических работ. «Краснодар Водоканал» проложит новые сети водоотведения по проезду им. Репина.

Анна Гречко