Более 22 тысяч жителей Кубани использовали меры поддержки при догазификации домов

С 2022 года в Краснодарском крае региональные меры поддержки при подключении домовладений к сетевому газу получили более 22,4 тыс. человек. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Подключение домовладений к сетевому газу повышает уровень комфорта и качество жизни в наших поселках, хуторах и станицах. Поэтому мы ввели региональные меры поддержки для тех, кто особенно нуждается в заботе государства: малоимущих и многодетных семей, ветеранов, инвалидов, участников СВО и их семей — всего около 20 категорий жителей. <...> С начала 2025 года такой помощью уже воспользовались более 6,4 тысячи жителей региона»,— отметил глава Кубани.

С 2022 года компенсацию получили 19,2 тыс. человек, а субсидии, которые выплачиваются с 2023 года, – 3,2 тыс. жителей Краснодарского края. За первые 9 месяцев 2025 года компенсацию предоставили более 5,3 тыс. граждан, субсидию – свыше 1,1 тыс. человек.

Размер компенсации за догазификацию дома составляет до 115,2 тыс. руб, субсидии – до 109,2 тыс. руб. Средства направляются на подключение газа в пределах границ участка: проектирование сетей, строительство и реконструкцию внутреннего газопровода, поставку и установку оборудования, а также приборов учета.

Для получения поддержки необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства. Консультации доступны по горячей линии: 8(800)5500055 в будние дни с 9:00 до 18:00.

Программу социальной газификации в регионе реализуют по поручению Президента России с 2022 года. За это время газ уже подвели к границам 84,5 тыс. домовладений. В 2025 году на газификацию населенных пунктов выделено 1,6 млрд руб, что позволит провести сети в 26 муниципалитетах края.

Анна Гречко