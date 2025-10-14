Главные новости 14 октября. Новороссийск

В 2025 году в Новороссийске выполнен значительный объем работ по озеленению городской территории. На 2026 год в Новороссийске запланирована посадка почти 770 тыс. растений.

По итогам первого полугодия 2025 года объем отгруженной продукции и выполненных работ крупными и средними предприятиями Новороссийска составил 420 млрд руб., что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Власти Анапы намерены в 2026 году выделить свыше 620 млн руб. на капитальный ремонт многоквартирных домов. Средства будут направлены на обновление кровель, фасадов, а также инженерных систем

Правительственная комиссия по электроэнергетике рассмотрит вопрос о продлении до конца 2026 года статуса вынужденной генерации для мобильных газотурбинных электростанций (ГТЭС) в Новороссийске

Порт Новороссийска в первом полугодии 2025 года перевалил 80,3 млн т грузов и стал лидером среди морских портов России по объему грузооборота.