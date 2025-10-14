Вечером 14 октября около 20 улиц Краснодара остались без света

В Краснодаре вечером 14 октября произошло аварийное отключение электричества в Прикубанском округе. По информации ЕДДС города, инцидент произошел около 17:44 из-за повреждения линии 6–10 кВ, в результате чего были обесточены ПС «КС-3» и 15 трансформаторных подстанций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Без электричества остались улицы: Вишневая, Объединенная, Юбилейная, Вязовая, Лунная, имени Профессора Малигонова, Главная, Короткая, Лодыгина, Новая, Ботаническая, 2-е отделение, Открытая, Восходная, Космическая, Археолога Анфимова, Крайняя, Малиновая, Родниковая и Просторная.

На месте работают аварийные бригады, ориентировочное время восстановления электроснабжения — 21:00, отметили в АО «НЭСК». Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66.

Анна Гречко