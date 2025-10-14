Минтранс после Геленджика планирует возобновить работу других южных аэропортов

Министерство транспорта России работает над возобновлением работы региональных аэропортов, закрытых в 2022 году, однако сроки их открытия будут зависеть от оценки безопасности. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу ведомства Андрея Никитина.

«Мы работаем над этим, и, надеюсь, в ближайшее время будут какие-то новости, но это зависит от безопасности», — отметил министр, отвечая на вопрос о перспективах возобновления полетов в южные регионы.

Режим временного ограничения полетов на юге и в центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Под ограничениями до сих пор остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя.

В то же время на юге страны постепенно восстанавливается авиасообщение. В июле 2025 года возобновил работу аэропорт Геленджика, а в сентябре — аэропорт Краснодара. Аэропорт Геленджика, не работавший с февраля 2022 года, возобновил прием рейсов 18 июля. С 25 июля воздушный порт приступил к ежедневным рейсам.

Екатерина Голубева