Кассация отменила приговор экс-замглавы депстроя Кубани Кириллу Мавриди

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор бывшему заместителю главы департамента строительства Краснодарского края Кириллу Мавриди. Дело перенаправили на новое рассмотрение из-за незаконной переквалификации обвинения с получения взятки на превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, Кирилл Мавриди в 2020 году, временно руководя ведомством, получил от представителей бизнеса 1,6 млн рублей. Деньги якобы перевели на счет подконтрольной ему компании под видом оплаты за новогодние подарки.

Первомайский районный суд Краснодара признал экс-чиновника виновным в превышении должностных полномочий и назначил 3 года и 2 месяца лишения свободы. Решение поддержал Краснодарский краевой суд.

Кассационная инстанция согласилась с доводами прокуратуры, которая указала на необоснованность переквалификации действий осужденного и смягчения наказания. Суд выявил существенные нарушения закона, отменил предыдущие решения и направил дело на новое рассмотрение в Краснодарский краевой суд.

Прокуратура требовала ужесточить приговор экс-чиновнику. Надзорное ведомство настаивало на возвращении дела на новое рассмотрение, считая, что действия Кирилла Мавриди следует квалифицировать как получение взятки.

Анна Гречко