Опубликована культурная программа форума «Россия – спортивная держава» в Самаре

На официальном сайте XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября, опубликована культурная программа. Мероприятие организовано по распоряжению президента России Владимира Путина и при поддержке правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в Самарской области подготовили более 60 мероприятий. Программа включает театры, концертные залы и пять музейно-выставочных маршрутов, охватывающих 16 культурных объектов в Самаре и Тольятти. Ключевым событием станет Парад Памяти 7 ноября на площади Куйбышева, посвященный военному параду 1941 года. После него состоится концерт в театре оперы и балета имени Шостаковича. Участники форума также смогут посетить ведущие музеи Самары и насладиться театральными постановками и концертами.

Ранее была опубликована спортивная программа форума «Россия – спортивная держава».

Андрей Сазонов