Новороссийский порт возглавил рейтинг по грузообороту в России

Порт Новороссийска в первом полугодии 2025 года перевалил 80,3 млн т грузов и стал лидером среди морских портов России по объему грузооборота. В тройку лидеров также вошли порты Усть-Луга (65,9 млн т) и Восточный (40,7 млн т), следом Приморск (31,2 млн т) и Санкт-Петербург (28,1 млн т). Об этом пишут «Ведомости-Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По ее словам, рост экспорта зерновых культур приносит валютные поступления и укрепляет позиции страны на мировом рынке. Так, за последнюю неделю августа из Новороссийска отгрузили около 590 тыс. т зерна, что на 11% выше показателя предыдущей недели.

Транспортный комплекс города за первое полугодие 2025 года отгрузил продукции на сумму свыше 217 млрд руб., увеличив показатели на 3%. Доля отрасли в экономике Новороссийска выросла на 1 п.п. и составила 52% от общего объема всех отраслей. Общий объем отгруженной продукции и выполненных работ по крупным и средним предприятиям города достиг 420 млрд руб., показав рост на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Госпожа Анищенко также отметила, что в условиях плавного охлаждения экономики страны рост на 2% демонстрирует переход от состояния перегрева к более устойчивому и стабильному уровню, особенно после периода агрессивного роста, когда отрасли активно адаптировались и выходили на новый уровень.

Кабмин РФ планирует направить 69 млрд руб. на развитие транспортного узла Новороссийска, что должно усилить его роль как ключевого порта для экспорта аграрной продукции юга страны.

Екатерина Голубева