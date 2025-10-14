Новороссийский порт возглавил рейтинг по грузообороту в России
Порт Новороссийска в первом полугодии 2025 года перевалил 80,3 млн т грузов и стал лидером среди морских портов России по объему грузооборота. В тройку лидеров также вошли порты Усть-Луга (65,9 млн т) и Восточный (40,7 млн т), следом Приморск (31,2 млн т) и Санкт-Петербург (28,1 млн т). Об этом пишут «Ведомости-Юг».
Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ
По ее словам, рост экспорта зерновых культур приносит валютные поступления и укрепляет позиции страны на мировом рынке. Так, за последнюю неделю августа из Новороссийска отгрузили около 590 тыс. т зерна, что на 11% выше показателя предыдущей недели.
Транспортный комплекс города за первое полугодие 2025 года отгрузил продукции на сумму свыше 217 млрд руб., увеличив показатели на 3%. Доля отрасли в экономике Новороссийска выросла на 1 п.п. и составила 52% от общего объема всех отраслей. Общий объем отгруженной продукции и выполненных работ по крупным и средним предприятиям города достиг 420 млрд руб., показав рост на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Госпожа Анищенко также отметила, что в условиях плавного охлаждения экономики страны рост на 2% демонстрирует переход от состояния перегрева к более устойчивому и стабильному уровню, особенно после периода агрессивного роста, когда отрасли активно адаптировались и выходили на новый уровень.
Кабмин РФ планирует направить 69 млрд руб. на развитие транспортного узла Новороссийска, что должно усилить его роль как ключевого порта для экспорта аграрной продукции юга страны.