Умер экс-командир 20-й Гвардейской мотострелковой дивизии Николай Акимов

В Волгограде в возрасте 69 лет умер бывший командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии генерал Николай Акимов. Он скончался в свой день рождения, рассказал «РИА Новости» председатель городского совета ветеранов Александр Струков. По его словам, генерал в последнее время болел.

После службы господин Акимов возглавил общественную организацию «Генералы Волгограда». В организации рассказали порталу V1.ru, что у генерала было онкологическое заболевание. По данным портала, церемония прощания с Николаем Акимовым пройдет 16 октября на Центральном кладбище Волгограда.

Николай Акимов окончил Московское общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. В 1989 году возглавил штаб 6-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады, в 1990–1992 был командиром 62-го мотострелкового полка. В 1997 году закончил Военную академию Генштаба, до 2001-го командовал 20-й гвардейской мотострелковой дивизией. В 2001 году возглавил военный комиссариат Брянской области, с 2007-го перешел на аналогичную должность в Ярославской области.

Участвовал в контртеррористической операции в Чечне. В ходе службы был ранен. Награжден орденами Мужества и «За личное мужество».