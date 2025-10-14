Фон дер Ляйен: Черногория сможет вступить в ЕС в 2028 году

Среди кандидатов на вступление в ЕС Черногория находится на первом месте, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в страну. По ее мнению, членство может быть официально оформлено в течение трех лет.

ЕС поддерживает амбиции Черногории по вступлению к 2028 году, «нам нравятся амбиции», сказала Урсула фон дер Ляйен (цитата по ТАСС).

Госпожа фон дер Ляйен вместе с черногорским премьер-министром Милойко Спайичем открыла в Луштице Инвестиционную конференцию ЕС–Черногория. В своем выступлении она призвала не ждать вступления страны в ЕС и инвестировать уже сегодня. «Потому что к тому времени вы можете упустить возможности, которыми воспользуются другие», — пояснила глава ЕК.