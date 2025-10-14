В Китае чиновника приговорили к смертной казни за взятки

В Китае чиновника Ван Бо приговорили к смертной казни за взяточничество. С первой половины 2003-го по май 2024 года обвиняемый пользовался служебным положением и получил взятки на сумму 449 млн юаней ($58,5 млн).

Приговор отсрочен на два года, поскольку подсудимый полностью признал вину и сотрудничает со следствием, пишет HK01.

За последние несколько лет из-за масштабной антикоррупционной кампании в Китае многие чиновники лишились постов и были приговорены к тюремным срокам, включая пожизненные.