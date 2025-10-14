Пьяный пенсионер выстрелами из ружья сорвал поход за ягодами жителей Ленобласти

Около полудня 13 октября двое жителей деревни Коськово в возрасте 43 и 45 лет во время сбора ягод в лесу под Тихвином не разминулись с автомобилем Peugeot, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе возникшего конфликта водитель французской иномарки достал из машины ружье и дважды выстрелил в воздух. В результате происшествия никто не пострадал. В полицию позвонила знакомая потерпевших.

Полицейские по горячим следам задержали в деревне Сашково 67-летнего местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Ружье и 11 патронов к нему изъяли, задержанного доставили в отдел и оштрафовали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что напавшего на пенсионерку буйного жеребца увезли в ропшинский конный клуб «Ковчег». Владельца коня, лишившего пожилую женщину руки, отправили под стражу.

Андрей Маркелов