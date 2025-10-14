«Хамас» обвинил Израиль в нарушении прекращения огня в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по мирным районам сектора Газа, тем самым нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня. Погибли несколько человек. Об этом заявил представитель палестинского движения «Хамас» Хазем Касем.

«Мы снова призываем различные стороны отслеживать действия Израиля и не позволять ему избегать своих обязательств перед посредниками по прекращению войны в Газе»,— написал господин Касем в Telegram-канале.

Сегодня в ЦАХАЛе сообщили, что под удар израильских военных попали несколько «подозреваемых» в нарушении перемирия. По данным пресс-службы армии, в тот момент они двигались к базе ЦАХАЛа на севере сектора Газа.

13 октября в Шарм-эш-Шейхе участники саммита по завершению войны в Газе подписали соглашение о перемирии. Режим прекращения огня вступил в силу 10 октября. «Хамас» передал Израилю 20 заложников, а также тела четырех из 28 погибших. Израиль, в свою очередь, освободил более 1,9 тыс. палестинских заключенных.