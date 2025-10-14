Володин поручил подготовить предложения в связи с депортацией россиян из Латвии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил руководителям профильных комитетов подготовить предложения для решения вопроса депортации россиян из Латвии.

Господин Володин добавил, что другого от прибалтийских стран он и не ждал. «Страны являются марионетками режима, по-другому не назовешь ту власть, которая сегодня практически как тюрьма народов создана в Евросоюзе, это фашиствующий режим», — заявил спикер Госдумы во время пленарного заседания (цитата по ТАСС).

Ранее Латвия обязала 841 гражданина России, которые не сдали экзамен по латышскому языку, уехать из страны до 13 октября. Их дальнейшее пребывание на территории Латвии будет незаконным, пишет Politico со ссылкой на руководителя отдела по делам гражданства и миграции.