Лукашенко призвал немедленно остановить бои на Украине ради сохранения страны

Боевые действия на Украине должны быть прекращены немедленно, иначе страна может потерять свой суверенитет. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по международным вопросам и развитию отношений с США.

«Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, — сказал господин Лукашенко (цитата по "БелТА"), — в противном случае исчезнет это независимое суверенное государство».

Он пояснил, что «некоторые ... уже посматривают на западные области Украины (да и Беларуси тоже)». В качестве примера он привел рассказ президента Польши Кароля Навроцкого об общении с духом покойного маршала Юзефа Пилсудского, отмечает «БелТА».

Александр Лукашенко подчеркнул, что «если американцы хотят урегулировать конфликт» на Украине, белорусская сторона готова «в этом участвовать». Он также сообщил, что Белоруссия готова заключить «большую сделку» с США.