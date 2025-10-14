МВД РФ поможет россиянам оформить документы в случае депортации из Латвии

МВД России готово помочь соотечественникам, которых депортируют из Латвии, в оформлении документов для «урегулирования правового положения» в стране. Об этом сообщила в Telegram официальный представитель министерства Ирина Волк.

С 2024 года в МВД действует рабочая группа, созданная для консультирования русскоязычных граждан, «вынужденно покинувших территории прибалтийских государств», а также членов их семей. Сотрудники миграционной службы МВД готовы по телефону помочь с оформлением необходимого пакета документов, а также с решением «иных вопросов по направлению деятельности министерства», добавила госпожа Волк.

13 октября было крайним сроком для сдачи языкового экзамена в Латвии. Тех, кто не набрал достаточно баллов по итогам тестирования, республика считает законным выслать. Местное Управление по делам гражданства и миграции сообщало, что в стране проживает 841 россиянин, который подпадает под новые ограничения в миграционном законодательстве. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала это нарушением прав человека. Кремль предложил депортируемым россиянам вернуться на родину.