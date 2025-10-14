Минобрнауки предложило разрешить учет четвертого ЕГЭ для технических специальностей

Глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил давать поступающим на инженерно-технические специальности возможность сдавать четвертый ЕГЭ, чтобы получить дополнительные 25 баллов.

Как пояснил господин Фальков на заседании Российского союза ректоров, эту опцию можно предусмотреть для поступающих на направления, связанные с машиностроением. Такие абитуриенты могли бы сдавать не только русский язык, математику и физику, но еще и информатику.

Министр также предложил создать уровневую шкалу, которая переводила бы полученные за ЕГЭ баллы в 25-балльную систему.

В сентябре о дополнительной дисциплине при поступлении на технические специальности говорил премьер-министр Михаил Мишустин. Тогда он пояснял, что введение такой опции обсуждается правительством с Минобрнауки.

Полина Мотызлевская