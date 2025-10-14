Анапа вошла в топ-10 направлений для одиночного отдыха в октябре

По данным сервиса бронирования Твил.ру, Анапа стала одним из популярных направлений для путешественников, выбирающих отдых в одиночку. Курорт занял восьмое место в рейтинге российских городов, собрав значительную долю бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Средняя продолжительность пребывания в Анапе составила шесть ночей, при этом средняя стоимость одной ночи размещения — 2,3 тыс. руб. Для сравнения, лидеры рейтинга — Сочи и Москва — собрали по 14% бронирований, при этом туристы в Сочи остаются в среднем на пять ночей по цене 2,3 тыс. руб. за ночь, а в Москве — на три ночи по 3,4 тыс. руб.

В топ-3 популярных направлений для одиночного отдыха также вошли Санкт-Петербург (11% бронирований, средняя продолжительность — четыре ночи, стоимость — 2,7 тыс. руб.) и Ялта (3% бронирований, семь ночей, 2,3 тыс. руб. за ночь).

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе количество бронирований упало на 39%. В то же время сезон еще продолжается, и окончательные итоги октября могут скорректировать общую картину.

Екатерина Голубева