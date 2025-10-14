С 2019 года число врачей в госучреждениях выросло на 62 тысяч

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 2019-го по 2024 год число врачей в государственных медицинских организациях увеличилось более чем на 62 тыс., а число средних медицинских работников — почти на 32 тыс.

В июле госпожа Голикова сообщала, что сейчас в системе здравоохранения трудятся примерно 558 тыс. врачей и 1,2 млн медицинских работников. Она также указывала, что за последние два года количество врачей в России увеличилось более чем на 16 тыс.

25 февраля министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что в России не хватает 23,3 тыс. врачей, дефицит среднего медицинского персонала составляет 63,5 тыс. человек.

Полина Мотызлевская