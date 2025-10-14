Суд арестовал владельца покалечившего пенсионерку в Ленобласти буйного жеребца

Владельца десятилетнего жеребца Бурана, лишившего руки пенсионерку в СНТ «Орбита» арестовали на два месяца. Об этом со ссылкой на источник пишет 78.ru.

Нападение произошло 12 октябпя, когда животное на самовыгуле зашло на участок к пострадавшей. Попытки прогнать жеребца привели к многочисленным травмам, из-за которых пожилой жительнице Ленобласти ампутировали руку.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Хозяина животного задержали.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что напавшего на пенсионерку буйного жеребца увезли в ропшинский конный клуб «Ковчег».

Артемий Чулков