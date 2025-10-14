Фальков: полное регулирование Минобрнауки цен на образование вызовет издержки

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что полное регулирование ведомством цен на обучение в вузах — это не тот шаг, который ждет от властей ректорское сообщество.

«Зарегулировать все это? И определять стоимость на каждую программу обучения в каждом вузе на Тверской (в Минобрнауки.—"Ъ")? Мне кажется, это не тот шаг, который вы от нас ждете, это первое. Второе, практика показывает, что когда слишком избыточное централизованное регулирование, то издержек может быть больше»,— сказал министр на заседании Российского союза ректоров.

По словам господина Фалькова, обсудить вопрос цен на обучение нужно на следующем заседании союза, когда будет ясна общая позиция по этому вопросу.

В мае 2025 года Госдума приняла закон о правительственном регулировании платного высшего образования. Соответствующие поправки внесла межфракционная группа из 346 депутатов и пяти сенаторов (включая спикеров обеих палат Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина). До этого вузы самостоятельно решали, сколько студентов они будут учить за деньги и по каким специальностям. Ректоры учитывали при этом количество преподавателей, инфраструктуру вуза и популярность конкретных профессий у абитуриентов.

Поправки предполагают, что правительство перед каждым учебным годом будет устанавливать максимальное количество платных мест по ряду специальностей для всех вузов. При этом цены на обучение вузы продолжат определять сами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вузам исчерпали кредит».

Полина Мотызлевская